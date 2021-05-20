Трех человек подозревают в нанесении "Укрзализныци" убытков на 103 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 18 мая сообщили трем лицам о подозрении в нанесении "Укрзализныце" почти 103 миллиона гривен убытков при закупках дизтоплива в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрение сообщили двум лицам, что на момент совершения преступления занимали следующие должности:

руководителю филиала "Центр обеспечения производства" (ЦЗВ)

начальнику управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦЗВ.

Также подозрение получило лицо, которое руководило деятельностью ООО "Вог Аэро Джет" и было организатором коррупционных схем.

По данным следствия, в начале января 2017 года филиал "ЦЗВ" "Укрзализныци" заключил с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизтоплива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну.

В то же время, руководитель филиала отказался от заказа по этим договорам, а в январе 2017 заказал дизтопливо в той же компании, но по цене от 21 300 грн до 22 230 грн. В конце января участники схемы заключили ряд дополнительных соглашений, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками по колебаний цен на рынке топлива. После нескольких повышений цен по сделкам руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива.

Следовательно, в январе-феврале 2017 года "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн за закупки дизтоплива по цене от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Отмечается, что это дело является четвертым эпизодом разоблаченной коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце" при участии ООО "Вог Аэро Джет".

Напоминаем:

Детективы Национального антикоррупционного бюро в 2018 году сообщили о подозрении должностным лицам ПАО "Укрзализныця" и представителям ООО "Вог Аэро Джет", которые подозреваются в нанесении ущерба компании в особо крупных размерах.

Экономическая правда