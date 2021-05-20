Штаты не ввели санкций против оператора "Северного потока-2"

Соединенные Штаты не будут вводить санкций в отношении компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя, ведь отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США, сенаторы считают такое решение "ошибочным".

Источник: Заявление обнародованое на сайте комитета Сената США по международным делам, Нromadske со ссылкой на прессрелиз Государственного департамента США, Укринформ

Прямая речь государственного секретаря Энтони Блинкена: "Мы продолжим оказывать сопротивление завершению проекту ("Северного потока-2"- ред.), который ослабит энергобезопасность Европы, Украины и восточного фланга НАТО и ЕС. Наше сопротивление "Северному потоку-2"неизменно".

Прямая речь старшего члена комитета сенатора Джима Риша: "Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным.

Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов – позволить завершение этого российского проекта злонамеренного влияния".

Детали: Соединенные Штаты подтвердили, что не будут объявлять санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя. В объяснении такого шага отмечается, что отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США.

В докладе, в частности, объявляется снятия санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником российского президента Владимира Путина.

В то же время Госдепартамент США объявил о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, привлеченных к прокладке российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам США".

Это также свидетельство приверженности Штатов в энергобезопасности Европы и идеи восстановления альянсов с европейскими союзниками, считает он.

В заявлении комитета Сената США по международным делам отмечают, что администрация США потратила на представление отчета о компании, вовлеченные в Nord Stream 2, больше времени, чем должно быть.

При этом подчеркивается - такое ее решение стало "подарком Путину", которое потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ.

"Администрация (Байдена - ред.) Отдает приоритет немецким и российским интересам перед интересами наших союзников в Центральной, Восточной и Северной Европе", - отмечают сенаторы.

Что было раньше:

СМИ со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщали, что Штаты могут отменить санкции против компании-оператора строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, чтобы "не разрывать отношения с Германией".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены противостоять попыткам Москвы подорвать коллективной безопасности трансатлантического сообщества, в частности, с помощью проекту газопровода "Северный поток-2".

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что трубопровод "Северный поток-2" - это плохая сделка, которая угрожает безопасности Украины и союзников НАТО.

Украинская правда