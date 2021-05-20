СБУ обнаружила канал нелегального ввоза "евроблях"

Служба безопасности разоблачила начальника одного из отделов Государственной пограничной службы, который за "денежное вознаграждение" помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Автомобили ввозились в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

"Для реализации преступного умысла, военнослужащий привлек граждан Украины, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы злоумышленники получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере 3 тыс долларов. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляла 4,2 тыс долларов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяется информация о причастности к ее функционированию сотрудников Гостаможслужбы.

Экономическая правда