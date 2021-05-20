Ежегодные потери экономики Украины от инсультов составляют 100 миллиардов – ассоциация

Совокупные потери экономики Украины от последствий инсульта могут достигать 100 миллиардов гривень в год.

Об этом говорится в пресс-релизе Украинской ассоциации борьбы с инсультом.

Отмечается, что более 30% украинцев, которым сейчас 25 лет и старше, имеют высокий риск в течение жизни заболеть острым инсультом.

По данным официальной статистики Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 130 тысяч случаев инсульта, и до 40% пациентов умирают в течение первого месяца от начала заболевания. Около 35% пациентов – люди трудоспособного возраста.

Совокупные потери экономики Украины от инсульта могут достигать 100 млрд. грн в год, отмечают эксперты.

Потери включают недополученную на протяжении многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятия с рынка труда родных больных, ухаживающих за пациентом 24/7, недополученные объемы налогов, прямые финансовые затраты бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.

Украина первой в Европе приняла на государственном уровне Декларацию о реализации европейского плана действий по борьбе с последствиями инсульта. Ее цель – уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и обеспечить лечение 90% пациентов в специализированных отделениях.

Государство гарантирует финансирование помощи больным инсультом в больницах, которые подписали договора с НСЗУ.

"В случае базового лечения финансирование на одного больного составляет 14,6 тыс. грн., в случае проведения тромболизиса – 54 тыс. грн., при выполнении внутрисосудистого хирургического вмешательства – 97,8 тыс. грн.", – отметил Андрей Виленский, руководитель Национальной службы здоровья Украины.

Экономическая правда