"Помимо Киева": Кабмин хочет получить полномочия определять местонахождение министерств

На очередном заседании Кабинета Министров был поддержан проект Закона Украины "О внесении изменений в Законы Украины "О центральных органах исполнительной власти "и" о Кабинете Министров Украины".

Об этом говорится на Правительственном портале.

Среди основных новелл законопроекта:

- предоставление Правительства полномочия определять другое ( кроме Киева) местонахождение министерств и других центральных органов исполнительной власти

- сосредоточение функций по разработке проектов актов законодательства в министерствах (ЦОИВ, осуществляющих правоохранительные функции и/или осуществляют нормотворческие полномочия в соответствии с законом, продолжают выполнять функцию разработчика проектов актов)

- предоставление Правительства полномочий определять отдельным решением предельное количество заместителей руководителей ЦОИВ

- Премьер-министр освобождается от должности так же как все члены Правительства - с начала работы новосформированным Правительством

В КМУ заявляют, что на сегодня министерства еще не стали единственными центрами формирования политики, поскольку другие центральные органы исполнительной власти продолжают осуществлять нормотворческую деятельность.

"В случае если обе функции выполняются одним органом, создается потенциальный конфликт интересов, поскольку политика может быть сформирована для отображения интересов выдавшего ее внедряет", - говорится в сообщении.

Также в Кабмине отмечают, что существует необходимость в пересмотре действующей процедуры создания и прекращения центральных органов исполнительной власти.

"В случае прекращения центральных органов исполнительной власти из-за отсутствия четко определенного механизма правопреемства возникают проблемные вопросы, связанные с передачей имущественных обязательств органа, прекращается, а также обеспечением надлежащего выполнения функций, передаются другому органу", - сообщают в КМУ.