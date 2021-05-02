Началось закачки газа в украинские ПХГ

Первым закачки начало Бильче-Волицко-Угерское ПХГ, за первые сутки скачали 320 тыс куб. м.

Об этом сообщает "Нафтогаз Хранение газа".

"Мы закончили один из самых длинных сезонов отбора газа из подземных газохранилищ на отметке 15,1 млрд куб. м. С октября прошлого года отобрали 13,2 млрд куб. м (данные без учета Вергунского ПХГ на временно неподконтрольной территории)", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Как сообщалось, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ объемом 28,443 млрд куб. м.