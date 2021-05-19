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Ощадбанку согласовали нового члена правления

Среда, 19 мая 2021, 19:55
 

Национальный банк согласовал кандидатуру Алексея Волчкова, который 25 февраля был назначен наблюдательным советом Ощадбанка на должность члена правления, ответственного за корпоративный бизнес.

Об этом заявили ЭП в пресс-службе Ощадбанка.

Высшее образование Волчков получил в Киевском политехническом институте. Он также имеет степень МВА Киево-Могилянской бизнес-школы. Общий стаж работы в банковской сфере – 27 лет.

Волчков работал в банке Ажио, занимал должность члена правления Индекс банка и заместителя председателя правления Калион Банк Украина. 9 лет работал в должности заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу Первого украинского международного банка.

"Главными задачами Волчкова на новой должности будут укрепление позиций Ощадбанка в обслуживании корпоративных клиентов и увеличение доли частных компаний в портфеле корпоративного бизнеса", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Ощадбанк НБУ

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