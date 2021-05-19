Ощадбанку согласовали нового члена правления

Национальный банк согласовал кандидатуру Алексея Волчкова, который 25 февраля был назначен наблюдательным советом Ощадбанка на должность члена правления, ответственного за корпоративный бизнес.

Об этом заявили ЭП в пресс-службе Ощадбанка.

Высшее образование Волчков получил в Киевском политехническом институте. Он также имеет степень МВА Киево-Могилянской бизнес-школы. Общий стаж работы в банковской сфере – 27 лет.

Волчков работал в банке Ажио, занимал должность члена правления Индекс банка и заместителя председателя правления Калион Банк Украина. 9 лет работал в должности заместителя председателя правления по корпоративному бизнесу Первого украинского международного банка.

"Главными задачами Волчкова на новой должности будут укрепление позиций Ощадбанка в обслуживании корпоративных клиентов и увеличение доли частных компаний в портфеле корпоративного бизнеса", – говорится в сообщении.

Экономическая правда