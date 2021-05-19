Кабмин назначил главу Госинспекции архитектуры и градостроительства

Кабмин на заседании 19 мая назначил Семена Кривоноса главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Отмечается, что Кривонос был определен победителем конкурса на должность главы ГИАМ решением правительства от 28 апреля 2021 года.

В Минрегионе заявили, что созданная Государственная инспекция архитектуры и градостроительства - единственный центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Выполнение полномочий ГИАМ в полном объеме может осуществляться после того, как на работу будет принято 30% сотрудников (предельная утвержденная численность - 660 человек).

В 2016 году Кривонос победил в конкурсе на должность директора Одесского теруправления НАБУ, но так и не занял эту должность.

В декларации Кривоноса указано, что в 2019 - 2020 годах он был ви о. директора госпредприятия "Племенной завод "Плосковский".

Также он работал директором общественной организации "Офис простых решений и результатов", учредителями которой являются Александр Ольшанский и Михэил Саакашвили.

Напомним, что весной 2020 года президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Вместо ГАСИ были образованы три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Однако в декабре того же года постановлением №1340 Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства были ликвидированы.

Этим же документом создали Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Деятельность ГИАГ координируется через Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

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