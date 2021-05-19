Google представил бета-версию Android 12: что изменилось и как воспользоваться

Google сделал доступной для бета-тестирования обновление операционной системы Android 12, крупнейшим изменениям подвергся дизайн и настройка безопасности и приватности.

Об этом сообщает пресс-служба Google.

В компании Android 12 называют самым обновлением дизайна за всю историю операционной системы.

Так, все системные цвета можно будет персонализировать. Система анализирует фоновое изображение, определяет основные и вспомогательные цвета и использует их в уведомлениях, экране блокировки, виджеты и т.д. - во всей ОС.

Также в компании поработали над энергоэффективностью. В частности, благодаря уменьшению временных затрат центрального процессора, в компании говорят о более длительной работе без подзарядки.

Помимо дизайна, важных изменений претерпела безопасность системы. Появился отдельный дашборд, на котором будут перечислены все приложения и какой доступ к данным пользователя они имеют, как часто его применяют. Кроме того, разрешение на обработку данных можно будет остановить с этой же панели.

В Android также появились индикаторы сверху экрана, которые будут сигнализировать об использовании камеры или микрофона. Доступ к ним можно отключить в настройках.

Обновления касается и местонахождения, точность которого отныне можно регулировать. Пользователи могут выбрать, желают ли они делиться с приложениями точным местонахождением, или приблизительным. Например, для просмотра прогноза погоды точная локация не нужна, и поэтому ее можно настроить.

Кроме того, новая версия ОС содержит улучшения для людей с нарушениями зрения.

В новой версии встроенному маркетплейсу Google Play могут составить конкуренцию и другие платформы с приложениями - компания пообещала упростить доступ платформ третьих разработчиков на Android.

В компании говорят, что в течение года будут анонсировать и другие обновления. Но пока пользователи Android могут присоединиться к бета-тестированию ОС - сделать это могут владельцы смартфонов Asus, Google Pixel, OnePlus, Oppo, realme, Sharp, TECNO, TCL, Vivo, Xiaomi и ZTE.

Экономическая правда