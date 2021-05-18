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В Кабмине разработали механизм перерасчета стоимости за некачественные комуслуги

Вторник, 18 мая 2021, 15:30

Минрегион начинает общественное обсуждение проекту постановления, определяет механизм перерасчета за некачественные коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба министерсва.

Отмечается, что с 18 мая в течение 15 календарных дней продлятся электронные консультации с общественностью по проекту постановления Кабмина "Об утверждении Порядка осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества", который направлен на улучшение качества предоставления комуслуг.

"В частности, в проекте постановления предложен механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения и тому подобное.

Также предусмотрены количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг (учитываемых при осуществлении исполнителем коммунальных услуг пересчета стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества)", - говорится в сообщении.

Также в проекте постановления определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги.

В частности, перерасчет за некачественную услугу будет осуществляться предоставляющим услуги на основании составленного акта-претензии. Если акт поступит от одного потребителя, проживающего в многоквартирном доме, перерасчет будет осуществляться для всего дома.

При этом перерасчет планируют проводить независимо от наличия у потребителей долгов за коммуналку.

Экономическая правда

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ЖКХ Минрегион

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