ДТЭК Ахметова не пускает Госэкоинспекцию на проверки

Предприятия ДТЭК Рината Ахметова в прошлом году десятки раз не допускали Госэкоинспекцию на проверки, в то же время отдельные показатели ТЭС в несколько раз превышают норму.

Об этом председатель инспекции Андрей Мальованый рассказал в интервью Oilpoint.

Он пояснил, что сейчас по закону недопуск инспекции на объект заканчивается штрафом в 760 гривен. "Предприятие платит его и на этом заканчивается проверка", - добавил Мальованый.

Среди предприятий, которые "не хотят открываться" - Дарницкая ТЭЦ (которая не пускает проверки с 2015 года), "ДТЭК Востокэнерго", "Центрэнерго". Однако, по словам главы экоинспекции, за один день проверки на Приднепровской ТЭС (ДТЭК) можно насчитать до 1 млн гривен убытков:

"Они не работают по нормам даже нашего законодательства. По пыли лимит составляет 80 мг на кубометр, по европейскому - 50 мг. У них на одном котле может доходить до 160-180 мг пыли на метр кубический", - пояснил он.

По недопуск инспекция также может привлекать правоохранителей: сейчас открыто более 500 уголовных дел по заявлениям ГЭИ, а также во всех случаях пишется заявление в Нацполицию.

Он добавил, что в Раде зарегистрирован законопроект №3091, в котором размер штрафа за недопуск зависит от четырех категорий предприятий по уровню риска. Так, по высшая степень риска вводится от 1,5 млн гривен штрафа за недопуск. Несколько тысяч гривен - за недопуск на предприятия самого низкого уровня риска.