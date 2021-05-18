Обыски в доме Кличко: ГФС разоблачило схему контрабанды горючего на 100 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц в изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов на сумму более 100 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Facebook.

Отмечается, что в ходе обысков, которые проходили в том числе и по ул. Б. Хмельницкого в Киеве (где проживает мэр Киева Виталий Кличко - ред.) сотрудниками ГУ ДФС Украины и ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области "задокументирована и прекращена противоправная деятельность группы лиц, связанную с незаконным перемещением на таможенную территорию Украины и последующей реализацией товаров топливно-масляной группы".

"Установлено, что в адрес ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Республики Беларусь и РФ поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

Должностные лица ряда коммерческих обществ, с целью уклонения от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и растворители, отмечали недостоверные данные относительно химического состава товара, в частности количественного содержания метилового спирта, который существенно занижался, и осуществляли реализацию импортируемой продукции в адрес предприятий с признаками рискованности на общую сумму более 100 млн гривен.

При этом, субъекты хозяйствования производственных мощностей не имеют, по адресам регистрации не находятся, директором, бухгалтером и учредителем выступает одно и то же лицо.

Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов", - добавили в ведомстве.

В ГФС заявили, что в ходе обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей изъяли теневую документацию, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерную технику, банковские карты, денежные средства, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт и химические добавки, а также изготовленные из них горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

"Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее.

В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документацию и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственную документацию задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства", - добавили в СБУ.

Напомним:

Утром 18 мая около 20 правоохранителей пришли в дом по улице Богдана Хмельницкого, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Сначала источники УП сообщали, что правоохранители пришли к Кличко. Позже сам мэр подтвердил, что правоохранители приходили в его дом, но отметил, что не к нему, а в квартиру этажом ниже.

Служба безопасности Украины сообщила УП, что проводит обыски в доме, где проживает мэр Виталий Кличко, но к главе столицы эти следственные действия не имеют отношения.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что правоохранители утром 18 мая приходили именно к нему, а не к его соседям, как они ему сообщили.

Экономическая правда