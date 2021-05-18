После весеннего локдауна 14% заведений питания не открылись – Опендатабот

После весеннего локдауна 14% заведений общественного питания так и не открылись.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные IТ-компании Poster.

"На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период ресторанной сфере восстановиться не удалось. Открылось + 2% заведений. Оборот увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.

Даже ожидаемый праздничный бум на "майских" не исправил ситуации: отрасль потеряла 12% от оборотов до начала локдауна", - говорится в сообщении.

Всего за год карантина ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.

Экономическая правда