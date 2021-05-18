После весеннего локдауна 14% заведений питания не открылись – Опендатабот
Вторник, 18 мая 2021, 13:40
После весеннего локдауна 14% заведений общественного питания так и не открылись.
Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные IТ-компании Poster.
"На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период ресторанной сфере восстановиться не удалось. Открылось + 2% заведений. Оборот увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.
Даже ожидаемый праздничный бум на "майских" не исправил ситуации: отрасль потеряла 12% от оборотов до начала локдауна", - говорится в сообщении.
Всего за год карантина ресторанный бизнес потерял почти 40% работающих заведений.
Экономическая правда
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