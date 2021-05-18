Правительство создало Офис по развитию предпринимательства и экспорта
Кабмин утвердил положение от 11 мая 2021 года, которым создал учреждение для развития малого и среднего предпринимательства и продвижения экспорта - оно будет способствовать поддержке МСП.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Деятельность Офиса по развитию предпринимательства и экспорта направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), поддержку и продвижение экспорта товаров и услуг украинских производителей.
Соответствующим положением создан наблюдательный совет Офиса в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.
Также Секретариата Кабмина поручено утвердить программу деятельности Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и определить порядок осуществления контроля за выполнением.
"В Украине впервые появится организация, которая будет осуществлять свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП", - добавили в Минцифры.
До марта 2021 года "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" назывался "Офис по продвижению экспорта Украины".
Напоминаем:
В прошлом году правительство передало управление Офисом по продвижению экспорта от Минэкономики Секретариата Кабмина.
Экономическая правда
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