Правительство создало Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Кабмин утвердил положение от 11 мая 2021 года, которым создал учреждение для развития малого и среднего предпринимательства и продвижения экспорта - оно будет способствовать поддержке МСП.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Деятельность Офиса по развитию предпринимательства и экспорта направлена на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП), поддержку и продвижение экспорта товаров и услуг украинских производителей.

Соответствующим положением создан наблюдательный совет Офиса в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Также Секретариата Кабмина поручено утвердить программу деятельности Офиса по развитию предпринимательства и экспорта и определить порядок осуществления контроля за выполнением.

"В Украине впервые появится организация, которая будет осуществлять свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП", - добавили в Минцифры.

До марта 2021 года "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" назывался "Офис по продвижению экспорта Украины".

Напоминаем:

В прошлом году правительство передало управление Офисом по продвижению экспорта от Минэкономики Секретариата Кабмина.

Экономическая правда