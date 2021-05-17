Кабмин уволил заместителя Криклия

Анатолий Климашевский

Кабмин уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом говорится в распоряжении № 447-р от 17 мая, которое опубликовано на Правительственном портале.

"Уволить Климашевского Анатолия Николаевича с должности заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Анатолий Климашевский работал заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации с августа 2020 года.

Напомним:

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.

В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

Экономическая правда