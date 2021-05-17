Кабмин уволил заместителя Криклия
Кабмин уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом говорится в распоряжении № 447-р от 17 мая, которое опубликовано на Правительственном портале.
"Уволить Климашевского Анатолия Николаевича с должности заместителя министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации по собственному желанию", - говорится в распоряжении.
Анатолий Климашевский работал заместителем министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации с августа 2020 года.
Напомним:
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
В Верховную Раду 14 мая поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.
Экономическая правда
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