"Газпром" снова приобрел все дополнительные мощности Украины для транзита газа
Российский "Газпром" забронировал все дополнительные транзитные мощности Украины на июнь объемом 15 млн кубометров в сутки.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.
Из предложенных 15 млн кубометров в сутки было забронировано весь объем. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал немного меньше - по 14,2 млн кубометров в сутки на май - те же 15 млн кубометров.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров - это 109 млн кубометров в сутки. 15 млн кубометров забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн кубометров в сутки.
В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Сейчас Европа стремительно увеличивает потребление газа. Глобальные поставки сжиженного, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме. Однако это не позволяет пока начать массовое закачки газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.
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