СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода
СБУ пресекла деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Дельцы "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода.
Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению", - добавили в ведомстве.
Во время обысков изъяли:
- оборудование, использовалось для нелегального производства горючего;
- почти 100 тыс л сырой нефти;
- 120 тыс л дизельного топлива;
- 24,5 тыс л бензина.
Из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию на почти 5,7 млн грн.
"В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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