СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода

СБУ пресекла деятельность преступной группы, участники которой изготовляли и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Дельцы "работали" на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составлял более 1 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного топлива в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода.

Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению", - добавили в ведомстве.

Во время обысков изъяли:

оборудование, использовалось для нелегального производства горючего;

почти 100 тыс л сырой нефти;

120 тыс л дизельного топлива;

24,5 тыс л бензина.

Из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию на почти 5,7 млн грн.

"В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщены подозрения по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Экономическая правда