Компании Госкосмоса получили более 800 миллионов убытков

По результатам 2020 года Государственное космическое агентство отчиталось о суммарных чистых убытках подчиненных компаний на сумму 810,9 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении финансового плана агентства за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал Марлин.

В предыдущие годы государственные космические компании тоже работали в убытки.

По результатам 2019 года Государственное космическое агентство отчиталось о 433,8 млн грн убытков. При этом в 2018 году финансовый отчет завершен с убытком в размере 74,7 млн грн. Убыток за 2017 год составляет 1,2 млрд грн.

В целом космическое агентство управляет 15 государственными компаниями, среди которых 5 компаний получают незначительные прибыли, 5 – глубоко убыточны, 4 предприятия находятся в стадии банкротства, а 1 предприятие вообще не предоставило отчет агентству из-за увольнения всех работников предприятия.

Наибольшие убытки в 2020 году нанесли Южмаш им. А.Н. Макарова – 672,2 млн грн и ГП "Укркосмос" – 137,7 млн грн.

Все предприятия Космического агентства, кроме Днепровского проектного института, не выполнили плановые объемы 2020 года по объемам реализации продукции и услуг. Среди причин в агентстве определяют следующие:

94,5% выполнено ГП "ПО "Киевприбор" – из-за переноса сроков изготовления специальных средств связи для армии. 92,3% выполнено Южмаш им. А.Н. Макарова – из-за отсутствия заказов на ракетные двигатели. 81,6% - Объединение "Коммунар" - из-за отсутствия государственных заказов на модернизацию танков "Булат", "Краб" и другой военной техники. 70,6% - АО "Хартрон" – из-за распространения мировой пандемии COVID-19. 64,9% - ГП "КБ Южное" – из-за распространения мировой пандемии COVID-19. 52,9% - КП СПБ "Арсенал" – из-за отсутствия заказов. 44,6% - ГП "Укркосмос" – из-за преждевременного расторжения контракта частными заказчиками.

По итогам 2020 года среднее количество трудоустроенных лиц предприятиях Государственного космического агентства составило 14079 человек, что на 1650 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Среднемесячные расходы на оплату труда работников составляли 8,3 тыс грн, на административно-управленческий персонал – 12,6 тыс грн, тогда как на директора предприятия – 111 тыс грн.

С 2020 года Государственное космическое агентство подчиняется новосозданному Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Олегом Уруским.

Экономическая правда