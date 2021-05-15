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Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 16,2%, международных - на 15,2%

Суббота, 15 мая 2021, 14:00
 

В январе - апреле 2021 пассажиропоток украинских аэропортов сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 16,2% и составил 1632,9 пассажиров, международных - на 15,2% и составили 1484,9 пассажиров. 

Об этом сообщает Государственная Авиационная служба. 

 "Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 33,2 % и составили 2695,5 пассажиров в международном сообщении - на 34,2% и составили 2394,6 пассажиров ", - отмечается в сообщении.

В течение января - апреля 2021 украинскими авиакомпаниями выполнено 14 900 коммерческих рейсов, это сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 11,8%, международных - 11 700 (сокращение - на 16,4%). 

Напоминаем: 

Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 54%.



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Коломойский аэропорт

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