Газ в Европе достиг максимальной цены с сентября 2018 года
Суббота, 15 мая 2021, 11:10
Цена газа с поставкой в Нидерландах выросла до 342 долларов за тысячу кубометров, это максимальное значением с 26 сентября 2018 года.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газовый хаб Нидерландов TTF.
В сообщении указывается, что спотовая цена газа в Европе с легкостью перемахнула через максимальное значение 2021 года и вышла на максимум за последние более чем два с половиной года.
Напоминаем:
С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 246 долларов за тысячу кубометров.
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