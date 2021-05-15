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Газ в Европе достиг максимальной цены с сентября 2018 года

Суббота, 15 мая 2021, 11:10
 

Цена газа с поставкой в Нидерландах выросла до 342 долларов за тысячу кубометров, это максимальное значением с 26 сентября 2018 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газовый хаб Нидерландов TTF. 

В сообщении указывается, что спотовая цена газа в Европе с легкостью перемахнула через максимальное значение 2021 года и вышла на максимум за последние более чем два с половиной года. 

Напоминаем:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 246 долларов за тысячу кубометров. 

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газ Европа

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