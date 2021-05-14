СНБО принял стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет – Федоров

Совет нацбезопасности и обороны на заседании 14 мая принял стратегию развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

Об этом на брифинге по результатам заседания СНБО сказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня было несколько вопросов на заседании СНБО. Первый вопрос касался стратегии кибербезопасности нашей страны. Была принята стратегия развития кибербезопасности на следующие 5 лет.

И, мне кажется, что и подход к формированию этой стратегии, и качество этого документа, и актуальность - они на самом высоком уровне. От аудита сегодняшней ситуации, от понимания, что нам нужно делать, чтобы наша страна стала передовой в мире в направлении киберзащиты - все указано в стратегии", - сказал Федоров.

Он напомнил, что 13 мая был открыт новый киберцентр UA30, "цель которого - защищать, мониторить реестры нашей страны и защищать персональные данные".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский принял участие в презентации Киберцентра UA30, созданного с целью защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и украинского киберпространства в целом.

Киберцентр UA30 создан на базе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Его "ядром" является Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины (CERT-UA).

Экономическая правда