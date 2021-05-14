"Страшная цифра": Кличко назвал себестоимость проезда в общественном транспорте Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте столицы составляет 15 гривен.
Об этом он сказал в четверг вечером в эфире канала "Украина 24".
"В Киеве серьезные вызовы относительно транспорта, так как он у нас дотационный. Чтобы он выходил в ноль ... Мы из бюджета Киева платим еще более 2 млрд грн ежегодно. Одновременно мы закупаем транспорт и увеличиваем зарплату.
Могу сказать страшную цифру - себестоимость проезда в транспорте 15 грн", - заявил Кличко.
Напомним:
13 мая КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" призвали столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. КП заявили, что обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну, а в наземном транспорте – 25 гривен.
Решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимает Киевская администрация после прохождения соответствующих процедур и расчетов, заявили в КГГА.
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