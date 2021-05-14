Укрзализныця открыла продажу билетов в Австрию и Венгрию

Укрзализныця открыла продажу билетов на международные поезда с Чопа до Захони (Венгрия) и беспересадочные вагоны из Киева в Вену (Австрия).

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано восстановления международных маршрутов с указанными странами уже с 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении железной дороги.

Так, открыта продажа проездных документов на пассажирские поезда пограничного сообщения, курсирующих по маршруту Чоп - Захонь, а именно: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526 / 32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формирования Венгерских железных дорог.

Поезда будут курсировать ежедневно отправлением из Захони и Чопа с 1 июня 2021 года исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

Кроме того, началась продажа билетов на два беспересадочные вагоны Киев - Вена отправлением из Киева с 1 июня, обратно из Вены со 2 июня ежедневно.

"Уверен, что дальнейшая стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции позволит нам уже скоро восстановить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша ", - добавил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Экономическая правда