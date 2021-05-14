Налоговый долг украинских компаний уменьшился на 25 миллиардов за год
В феврале 2020 года предприятия задолжали Украине 118 миллиардов гривень, сейчас налоговый долг компаний составляет 93,2 миллиарда.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
В суммарный долг украинских компаний входит 78 млрд долга на национальном уровне и 14 млрд на местном.
В декабре свой долг погасила "Укрнафта". В последние годы это предприятие было первым по неуплате налогов. В декабря 2020 года компания была должна государству 15,3 млрд гривень, сейчас ее долг составляет 6,4 млн грн.
"Укрнафта" перманентно входила в топ-10 крупнейших неплательщиков налогов. Сейчас она выпала из списка.
Рейтинг неплательщиков возглавляют ООО "Триолан Мани", ООО "ПАРКОМ ТРАНС" и ПАО "Росава".
Наибольшее количество задолженностей за налоги – у компаний, которые находятся в Киеве и Киевской области, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Экономическая правда
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