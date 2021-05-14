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Минагрополитики создаст агентство по мелиорации

Пятница, 14 мая 2021, 09:55
 

Министерство аграрной политики готовится к созданию государственного агентства мелиорации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по итогам встречи министра Романа Лещенко с директором Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Во время встречи стороны обсудили внедрение Национального проекта орошения на Юге Украины.

Лещенко отметил, что в Украине насчитывается 5,48 млн га мелиорированных, в том числе 2,17 млн га орошаемых и 3,3 млн га осушаемых земель с соответствующей мелиоративной инфраструктурой. 

В 2019 году фактически поливалось около 550 тыс га сельскохозяйственных угодий. Сейчас украинские системы орошения устаревшие и изношенные, и требуют восстановления.

"Минагрополитики уже готовится к созданию государственного агентства мелиорации, способного развивать это направление. Сейчас финализируют техническую документацию пилотного проекта с ЕБРР в Одесской области. Первоначально реализуем национальный проект орошения на Юге, а дальше - масштабируем на всю страну", - отметил Лещенко.

Директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа в свою очередь отметил, что видение внедрения Стратегии проекта орошения на Юге Украины полностью совпадает с позицией международных партнеров.

Экономическая правда

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МинАПК земля аграрии

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