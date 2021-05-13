Банки наростили кредитование в гривне

Банковский сектор в январе-марте 2021 года увеличил кредитный портфель как в корпоративном, так и в розничном сегментах и сохранил положительную динамику привлечения средств от населения.

Об этом говорится в "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.

Отмечается, что портфель чистых гривневых корпоративных кредитов увеличился на 5,3% за I квартал и на 5,8% в годовом измерении.

В то же время валютные кредиты уменьшились в долларовом эквиваленте на 2,9% за I квартал и 7,4% в годовом измерении.

После прошлогоднего торможения ускорился рост чистых гривневых кредитов физическим лицам - на 6% за I квартал этого года и на 8,2% г/г. Лидерами в обоих сегментах были частные банки.

Доля неработающих кредитов за I квартал снизилась на 1,1 в. п. до 39,9%. Банки списали значительно меньше неработающих кредитов, чем в предыдущем квартале.

Также, в I квартале продолжался прирост депозитов населения в банках в национальной валюте - на 2,6% (24,2% г/г), самое существенное - в банках с частным и иностранным капиталом. Объем валютных вкладов физических лиц существенно не изменился. Срочные депозиты росли быстрее, чем вклады до востребования.

Деньги бизнес-клиентов в национальной валюте сезонно уменьшились в I квартале после стремительного роста в IV квартале 2020 года. В марте приток средств в гривне возобновился.

В то же время валютные средства субъектов хозяйствования в долларовом эквиваленте увеличились на 6,4% за I квартал. Как следствие, уровень долларизации средств клиентов вырос на 0,3 в. п. (до 38,3%). Средства клиентов формируют почти 85% обязательств и остаются основой фондирования банков.

В целом, прибыль банковского сектора за I квартал составила 10,9 млрд грн. Основная причина снижения финансового результата почти на треть по сравнению с соответствующим периодом 2020 года - переоценка индексированных ценных бумаг.

В то же время чистый процентный и комиссионный доходы росли темпами более 15%. Главными рисками для банковского сектора остается уменьшение процентных доходов вследствие приостановления снижения стоимости депозитов, а также кредитный риск.

Экономическая правда