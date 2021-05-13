Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за эскалации

Европейские и американские авиакомпании, в том числе и украинская МАУ, отменяют рейсы в Тель-Авив из-за обострения конфликта между израильской и палестинской сторонами.

Об этом сообщает Reuters, пресс-служба МАУ.

Так, МАУ отменила все рейсы в Тель-Авив 13 мая, рейс PS 778 TLV - KBP 14 мая перенесено на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту. Отмечается, что расписание изменили в соответствии с NOTAM, выданного авиационными властями Израиля

British Airways (Великобритания), Virgin Atlantic (Великобритания), Lufthansa (Германия), Wizz Air (Венгрия) и Iberia (Испания) сообщили об отмене всех рейсов в Тель-Авив на фоне обострения конфликта в Секторе Газа.

Virgin Atlantic отменила рейсы вечером 12 мая, сейчас решается вопрос запуска рейса 13 мая. Iberia также отменила рейсы из Мадрида.

Немецкая Lufthansa приостановила рейсы до 14 мая (пятница), до этой же даты отложила свои рейсы венгерская Wizz Air.

Накануне рейсы отменили и ряд американских перевозчиков: United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines.

Напоминаем:

Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.

После беспорядков и столкновений, произошедших между арабскими и еврейскими жителями, власть в израильском городе Лод объявила о потере контроля над городом. Армия же Израиля заявляет о ликвидации двух ключевых фигур разведки ХАМАС.

Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.

Более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля, из них 200 упали на прибрежной территории самого сектора.

Экономическая правда