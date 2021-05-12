Все разделы
Укр / Рус

В Украине построят крупнейший в Европе завод по производству горнолыжного снаряжения

Среда, 12 мая 2021, 20:15
 

В Виннице начинается строительство крупнейшего в Европе завода по производству горнолыжного снаряжения.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины.

Строительство проходит в границах индустриального парка "Винтер Спорт". Проект реализуется австрийской компанией HEAD International Holding GmbH.

Сообщается, что на реализацию проекта потратят почти 90 млн долларов.

Строительство завода планируется завершить в конце 2022 года, а ввод объекта в эксплуатацию и начало производственного процесса должно начаться во II квартале 2023 года.

В результате реализации проекта будет налажено годовое производство лыж (500 тыс. ед.), лыжных ботинок (650 тыс. ед.) и лыжных креплений (1,3 млн ед.).

Индустриальный парк "Винтер Спорт" размещается на участке около 250 тыс. кв. м., из них на 42 тыс. будут расположены производственные и административные здания.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

завод строительство инвестиции Австрия

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Кузня на Рыбальском" заявляет, что завод хотят сознательно обанкротить 29 апреля 2021, 15:50
"Электротяжмаш" может получить заказ на более 50 миллионов долларов 26 марта 2021, 15:35
Госэкоинспекция в этом году проверит 30 топ-загрязнителей в Днепропетровской области 26 марта 2021, 13:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!