Тарута заявляет о новом суде с бывшими партнерами по корпорации ИСД

Соучредитель "Индустриального союза Донбасса" Сергей Тарута заявляет, что двое других сооснователей корпорации Олег Мкртчан и Виталий Гайдук задолжали ему 281 миллион долларов и 150 миллионов долларов соответственно.

Об этом Тарута рассказал в интервью Дмитрию Рясному.

"Мкртчан не рассчитался со мной, когда получил свою треть акций ИСД. Плюс мне принадлежало 17% в ООО "Регион" – компании Мкртчана, в которой он хранил все свои активы. Но потом Мкртчан или его менеджмент решили вывести все активы с "Региона" и обанкротить компанию, а мне за мои 17% в этой компании ничего не компенсировали", – заявил Тарута.

По его словам, стоимость 17% в ООО "Регион" выше долга перед Мкртчаном по компенсации его юридических издержек на суд в Англии. Общие затраты на юридические издержки трех сторон Тарута оценил в 30 миллионов долларов.

Гайдук, по словам Таруты, забрал себе гостиницу Hyatt, офис ИСД и компанию "Укрстальконструкция".

"Гайдук не рассчитался за те активы, которые должен был передать в рамках сделки от 2009 года по своему выходу из ИСД. Та сделка подразумевала, что он должен был передать нам с Мкртчаном гостиницу Hyatt и другие активы, но так и не передал", – говорится в интервью.

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Экономическая правда