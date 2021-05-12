Испания ожидает в этом году принять 45 миллионов туристов

Испания ожидает в этом году принять 45 млн туристов из-за рубежа, что чуть больше половины от обычного количества туристов-иностранцев во времена до пандемии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сказала министр туризма Испании Рейес Марото.

"Испания очень скоро будет готова снова открыться миру. Планировать путешествие можно уже сейчас", - заявила она.

Испания является одной из самых популярных в мире туристических стран, поэтому понесла огромные финансовые потери вследствие эпидемии коронавируса и обусловленных ею ограничений. В 2020 году количество иностранных гостей оказалось на 80% меньше, чем в 2019 году.

Сейчас, учитывая продвижение кампании вакцинации, страна надеется частично спасти новый сезон.

Министр рассказала, что Испания готовится ввести "карту-светофор", которая будет определять возможность туристических поездок.

По ее словам, ковидные "паспорта вакцинации", которые введет ЕС в июне, будут требовать только для путешественников из стран высокого эпидемического риска (в данном случае, очевидно, речь идет только о гражданах стран ЕС).

Также, по ее словам, с 20 мая должно быть отменено требование негативного теста для путешественников из Британии.

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Европейская правда