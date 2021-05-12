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Хакеры похитили данные миллионов курьеров и клиентов Glovo

Среда, 12 мая 2021, 17:10
 

Группа хакеров получила доступ к конфиденциальным и учетным данным десятков миллионов клиентов, курьеров и сотрудников испанского сервиса доставки Glovo.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию по киберзащите Yarix.

Компания во вторник заявила, что располагает доказательствами того, что хакеры пытаются продать в даркнете украденный архив размером 160 гигабайт с именами, телефонными номерами, паролями и данными платежных систем клиентов примерно за 85 тыс долл.

"Хотя несанкционированная третья сторона имела доступ к номерам IBAN и налоговых номеров в течение короткого периода времени, мы можем подтвердить, что доступ к данным кредитных/дебетовых карт не осуществлялся", - заявил представитель Glovo.

CEO компании Yarix Мирко Гатто заявил агентству Bloomberg, что его компания смогла получить выдержки из похищенной базы данных, включающей реквизиты оплаты и учетные данные доступа к Glovo.

"Пользователям Glovo настоятельно рекомендуется изменить пароль и следить за своими кредитными карточками, чтобы убедиться в отсутствии аномальных платежей", - сказал Гатто.

Экономическая правда

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хакеры Glovo

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