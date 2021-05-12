УЗ вернула пассажирам 250 миллионов возмещения за отмененные рейсы

"Укрзализныця" вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы с начала карантина - с 14 марта 2020 до 11 мая 2021 года вернули почти 708 тыс проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Об этом сообщает Мининфраструктуры.

"Пандемия коронавируса и карантин, который начался в марте прошлого года, без преувеличений нанес сильный удар транспортной отрасли Украины и всей экономике.

Однако, несмотря на трудности, Укрзализныця, как и обещала, вернула средства всем пассажирам, которые обратились за возмещением стоимости билетов на отмененные рейсы. В полной стоимости и без взискания дополнительных сборов", - заявил министр Владислав Криклий.

Он также напомнил, что впервые за последние 12 месяцев Укрзализныце удалось достичь положительного финансового результата - 35 млн грн прибыли по итогам апреля текущего года.

"Всего на момент закрытия продажи билетов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года количество оформленных проездных документов составило 743 959 единиц на сумму 262 млн грн. В период с 14 марта 2020 года по 11 мая 2021-го всего было возвращено 707 928 проездных документов на общую сумму 250 млн грн.

Вместе с тем, по состоянию на сегодня, 12 мая, общая сумма оформленных проездных документов на поезда отправлением с 18 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, которые еще могут быть возвращены, составляет 11,890 млн грн. Для обеспечения претензионного возврата проездных документов по обращениям граждан филиалу УЗ "Пассажирская компания" было выделено 10,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Экономическая правда