Гетманцев ожидает, что "тень" исчезнет за два года работы Бюро экономической безопасности
Эффективная работа Бюро экономической безопасности имеет значительно сократить теневую экономику в течение одного - двух лет.
Об этом заявил председатель Налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".
"Нормальная работа БЭБ означает конец "тени" в перспективе года – двух лет", - сказал он. Нардеп также уклонился от ответа на вопрос, планирует ли претендовать на пост главы Бюро.
В то же время, Гетманцев прокомментировал заявления председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника о планах претендовать на эту должность:
"Я категорически против того, чтобы вешать ярлыки на кого-то только потому, что человек где-то работал. Относительно господина Мельника могу сказать: многое будет зависеть от того, будет ли он в новом органе (не обязательно руководителем, может, на другой позиции), и от того, как сегодня ДФС выполняет задачи, поставленные обществом", - пояснил Гетманцев.
"Хотя Вадим Иванович не так долго ее возглавляет, некоторые достижения уже должны быть. Пока мы их не видим", - добавил нардеп.
Кроме того, по его словам, до конца года должна быть создана работающая структура БЭБ.
Напоминаем:
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Бюро экономической безопасности Украины" № 1150-ИХ, который Верховная Рада приняла 28 января 2021.
Бюро экономической безопасности - единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями.
Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, которые будут переосмыслены с тем, чтобы это был не столько силовой, сколько аналитический орган.
Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря, назначил Вадима Мельника председателем Государственной фискальной службы путем заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период действия карантина. При Януковиче он возглавлял управление расследования особо важных дел (до 2013 года), также работал в Министерстве доходов и сборов
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