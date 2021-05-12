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НБУ назначил нового руководителя департамента риск-менеджмента

Среда, 12 мая 2021, 14:20
 

Нацбанк по результатам открытого конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора Департамента риск-менеджмента Сергея Демиденко.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Демиденко назначен с 11 мая этого года.

"Департамент риск-менеджмента создан в структуре Национального банка с целью повышения эффективности выполнения регулятором функций по управлению рисками и оценки и мониторинга залогового имущества. К нему переданы соответствующие функции от Управления финансовых и операционных рисков и от Департамента сопровождения кредитов (функции по оценке залогового имущества)", - говорится в сообщении.

К основным функциям этого департамента, в частности, относятся:

  • организация системы управления рисками в НБУ, разработки и совершенствования политики, методов и процедур управления рисками;
  • формирование резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов НБУ;
  • осуществление оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми и распорядительными актами регулятора;
  • методологическое сопровождение внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и его мониторинг;
  • обеспечение управления операционными рисками;
  • организация и координация непрерывности деятельности регулятора;

Департамент риск-менеджмента входит в вертикаль "Общий блок", руководство которой осуществляет глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

В регуляторе добавили, что Сергей Демиденко работает в Национальном банке с 2017 года. С декабря 2019 - заместителем начальника Управления финансовых и операционных рисков, с сентября 2020 - исполнял обязанности начальника этого управления, а с ноября 2020 работал начальником Управления финансовых и операционных рисков Национального банка.

До работы в Национальном банке он в течение девяти лет работал в ПАО "Укрсоцбанк", в частности возглавлял управление рыночных рисков (2015 - 2017 годы).

Экономическая правда

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НБУ

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