США удалит Xiaomi с санкционного списка

Соединенные Штаты изымут Xiaomi из государственного "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные материалы.

В материалах дела отмечается, что стороны согласились решить свои текущие судебные процессы без дальнейшего обжалования. Таким образом компания сможет в дальнейшем привлекать американские инвестиции.

В январе Соединенные Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.

Компании добавили к так называемый "черный список" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Впоследствии Xiaomi обжаловала такое решение в суде, который принял сторону компании.

Акции Xiaomi выросли на 6% в Гонконге после обнародования информации.

Напоминаем:

Окружной суд федерального округа Колумбия (США) предварительно остановил действие санкций против китайской компании Xiaomi.

Xiaomi подпадали под действие нового запрета на инвестирование в США, которая заставит американских инвесторов к 11 ноября 2021 лишиться своих долей в фирмах, внесенных в черный список.

Экономическая правда