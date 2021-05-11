Антимонопольный комитет приостановил госфинансирование аэропорта в Днепре

Антимонопольный комитет Украины прекратил предоставление 1,5 миллиарда гривен государственной помощи на строительство аэродрома в Днепре, ведь Министерство инфраструктуры не уведомило Комитет вовремя о соответствующих планах

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что Комитет временно остановил государственную помощь, предоставляемую Министерством инфраструктуры на проектирование и строительство аэродрома в аэропорту "Днепр".

В АМКУ утверждают, что вопреки закону министерство "не сообщило Комитет о намерении предоставить аэропорта государственную помощь в размере 1,5 миллиарда гривен" в установленный срок.

Строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр" началось еще в 2020 году и продолжается в 2021 году, говорят в АМКУ. Получают госпомощь в рамках проекту Укринфрапроект, ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и ООО "МА" Днепропетровск ".

"Поскольку Укринфрапроект и ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" не избирались по конкурентной процедуре, нельзя утверждать, что предоставленная им экономическая выгода была бы доступной при обычных условиях", - объясняют в Комитете.

Государственная финансовая поддержка могла существенно повлиять на конкуренцию в регионе. В то же время, непредоставление министерством уведомления в АМКУ не позволяет оценить меры господдержки и делает невозможным выполнение контроля за ее предоставлением.

Поэтому АМКУ начал рассмотрение дела о государственной помощи для проведения углубленного анализа ее допустимости для конкуренции. Оказание помощи от Мининфраструктуры приостановлено до принятия решения о ее допустимости для конкуренции.

Напоминаем:

Международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали в "Днепр".

Экономическая правда