Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море - детали подозрения

Правоохранители подозревают кума Путина председателя политсовета "Оппозиционные платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины.

Источник: текст подозрения Медведчуку, с которым удалось ознакомиться УП

Детали: По материалам дела, в 2012 году Медведчук получил разрешение для ООО "Новые проекты" на разработку месторождения "Глубокая" в Черном море в 75 км от Феодосии (там добывают нефть и газ, общие запасы которых расценены в 38,85 миллиарда грн) .

В 2015 году Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации этого предприятия и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

Кроме этого Медведчука подозревают в государственной измене (передача агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ). Сейчас СБУ и Офис генпрокурора проводят совместный брифинг и рассказывают о подозрении.

На брифинге журналистам была продемонстрирована аудиозапись разговоров Медведчука с представителем правительства РФ. Речь идет о заместителе руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака (который участвует в переговорах "Нормандского формата" на уровне советников -ред).

Председатель СБУ Иван Баканов отметил, что экспертиза подтвердила их подлинность.

Руководители ведомств подтвердили, что это лишь часть материалов, которые расследуются по Медведчуку, в этих эпизодах следствие вышло на стадию объявления подозрения.

Что предшествовало: В 2016 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев личным распоряжением выдал лицензию на разработку и добычу углеводородов из аннексированного черноморского месторождения фирме "Новые проекты". Журналисты исследовали связь компании с Виктором Медведчуком.

Украинская правда