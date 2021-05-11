Нацбанк объяснил замедление инфляции до 8,4%

В апреле инфляция замедлилась до 8,4% в годовом измерении, регулятор связывает это прежде всего с замедлением роста цен на сырые продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, потребительская инфляция оказалась ниже траектории прогноза, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2021 года.

Зато, в результате устойчивого спроса и роста производственных расходов, усилилось фундаментальное инфляционное давление, измеряемое показателем базовой инфляции. Этот показатель в апреле ускорился до 6,3% г/г (с 5,9% г/г в марте).

В результате дальнейшего повышения мировых цен на продовольствие стремительно ускорилось удорожание обработанных продовольственных товаров (до 10,0% г/г). Увеличение стоимости сырья (муки, масла и сахара) вместе с ростом затрат на энергию способствовали повышению цен на майонез, маргарин, спред, хлеб и мучные изделия.

Стремительно дорожали услуги (на 7,8% г / г). Вследствие устойчивого спроса и повышения производственных расходов дорожали услуги общепита, салонов красоты, ремонта, аренды жилья и медицинские услуги.

Рост стоимости топлива (на 24,3% г / г) поддерживало повышение мировых цен на нефть, а также сохранение высокого спроса со стороны населения. Вместе со спросом это привело к росту цен на такси.

Уменьшились темпы роста цен на непродовольственные товары (до 1,0% г / г). Причина - исчерпание эффектов прошлогоднего ослабление гривны, а также усилениее карантина.

Замедлился рост цен на сырые продукты питания (до 7,6% г / г). В частности, углубилось падение цен на овощи борщового набора из-за сохранения значительных прошлогодних запасов. Из-за увеличения расходов и сокращения производства выросли цены на курятину, дорожали сахар и муку за высоких мировых цен и хуже урожаи.

Темпы роста административно регулируемых цен увеличились (до 14.4% г / г). Газ, горячая вода и отопление дорожали прежде всего из-за низкой базы сравнения.

Вследствие повышения расходов на топливо и оплату труда, а также усиления карантина увеличилась стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок. Благодаря расширению предложения медленнее дорожали табачные изделия.

Несмотря на ниже, чем ожидалось, инфляцию в апреле, Национальный банк ожидает сохранения значительного инфляционного давления в течение следующих месяцев учитывая устойчивый потребительский спрос, а также высокие мировые цены, в частности на энергоносители и продовольствие.

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Напоминаем:

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 - на 0,7%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

Экономическая правда