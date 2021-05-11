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Кабмин признал неудовлетворительной работу набсовета "Укргидроэнерго", там не согласны

Вторник, 11 мая 2021, 17:00
 

Кабмин своим решением от 28 апреля признал работу наблюдательного совета "Укргидроэнерго" в 2020 году неудовлетворительной, в набсовете не согласны с такой оценкой.

Об этом говорится в заявлении наблюдательного совета, опубликованном на сайте "Укргидроэнерго".

Правительство на заседании 28 апреля утвердил годовой отчет компании за 2020 год - по результатам рассмотрения отчетов наблюдательного совета и исполнительного органа их работу в 2020 году признали неудовлетворительной.

"Учитывая полное выполнение компанией Укргидроэнерго, и даже перевыполнение, плановых показателей полученной прибыли в 2020, остаются непонятными причины признания работы наблюдательного совета и исполнительного органа общества неудовлетворительной.

Наблюдательный совет призывает правительство к конструктивному и открытому диалогу в интересах Укргидроэнерго, который бы базировался на лучших практиках руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности, которым следует Украина", - говорится в заявлении.

В наблюдательном совете подчеркивают, что в 2020 году компания получила чистую прибыль выше плановой в 4,7 раза, а также - в полном объеме выполнила инвестиционную программу и перевыполнила объем бюджетных выплат на 52% - до 3,5 млрд грн.

Также набсовет заявляет, что темп роста активов компании в 2020 году составил 18,2% при плане 3%.

"Мы не можем согласиться с признанием акционером работы наблюдательного совета и исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной.

К сожалению, представители наблюдательного совета не были приглашены на рассмотрение данного вопроса, не проводились и не инициировались совместные встречи до принятия данного решения ни акционером, ни его представителями", - заявили в наблюдательном совете.

Экономическая правда

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Кабмин Укргидроэнерго

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