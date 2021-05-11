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Правительству будут отчитываться о повышении цен на топливо более чем на 1%

Вторник, 11 мая 2021, 15:42
 

Кабмин опубликовал постановление, согласно которому отдельные виды топлива вносятся в перечень товаров, имеющих важную социальную значимость - за 20 дней до увеличения цены на 1% и более изменения нужно декларировать правительству.

Об этом говорится в постановлении №450 от 29 марта.

Изменения розничных цен будут декларировать на бензин марки А-92 и А-95, а также на дизельное топливо.

В постановлении отмечается, что декларирование изменений происходит "в случае увеличения розничной цены товара на 1% и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования".

Напоминаем:

Министерство экономического развития и торговли направило на рассмотрение правительства проект-постановление, регулирующий цены на топливо в период карантина.

Экономическая правда

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топливо Кабмин

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