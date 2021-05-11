Во второй половине года гривня будет более склонной к удешевлению – эксперты

Эксперты и участники рынка в своих прогнозах сходятся в том, что к середине года гривня будет более склонной к укреплению, а во второй половине года - к удешевлению.

Об этом говорится в статье ЭП.

"Мы ожидаем сезонные колебания курса в течение года. Сезонная ревальвация (укрепление) продлится до середины-конца лета, а осенью курс начнет медленно ослабевать", - считает аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В компании прогнозируют незначительную девальвацию гривни в 2021 году - до 28,2 грн за доллар, а в 2022-2023 годах гривня ежегодно будет терять в среднем по 3% своей стоимости по отношению к доллару.

В то же время в группе ICU на фоне менее удачного для гривни начала года, чем ожидалось ранее, решили несколько ухудшить свои прогнозы.

Если в январе там прогнозировали, что доллар в течение 2021 года будет колебаться в пределах 27,5-28 грн, то сейчас допускают девальвацию до отметки 28,5 грн за доллар.

"Прогнозные расчеты МВФ, приведенные в обновленном отчете фонда, наоборот чуть более оптимистичны, чем раньше. По их расчетам, среднее значение курса доллара в текущем году составит 27,98 грн (против 28,12 грн ранее), в 2022 году - 27,61 грн (27,96 грн), а в 2023 году - 27,59 грн (28,1 грн)", - говорится в материале.

Перспективы гривни, помимо чисто экономических факторов, будут зависеть еще и от политических, считают в CASE-Украина. В частности, от того, будет ли "позволять" НБУ гривне двигаться в сторону укрепления в то время, как бюджет уже второй год подряд испытывает дефицит в более 200 млрд грн.

"Сейчас будет происходить определенное укрепление гривни, особенно на фоне проблем в борьбе с ковидом. Но я не думаю, что НБУ будет допускать укрепление курса далеко от отметки 28 гривен за доллар - это слишком сильные потери для бюджета (чем крепче гривни, тем меньше поступлений в бюджет от экспорта. - ЭП).

Чем подобные потери закончились в прошлом, понятно из примеров Оксаны Маркаровой и Якова Смолия (бывшие министр финансов и глава НБУ, - ЭП)", - объясняет исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук.

"Вместе с тем банкиры, похоже, такой риск исключают. Даже менее удачное для гривни начало года, чем прогнозировали большинство экспертов, не изменило их прогнозов относительно более решительного укрепления национальной валюты по отношению к доллару", - говорится в статье.

"Если мы говорим о середины-е года, то ориентир курса - 27,3-27,5 гривен за доллар. Однако во второй половине года из-за все еще высоких цен на газ и нефть, а также роста бизнес-активности курс может пойти в район 28 гривен", - отмечает директор департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николай Войткив.

Укрепление гривни ожидают и в банках с иностранным капиталом.

"По нашему прогнозу, летом доллар США по отношению к гривне войдет в коридор 27-27,5 грн и будет торговаться там до сентября.

Мы ожидаем незначительную девальвацию национальной валюты осенью и зимой, в результате чего курс доллара США ближе к концу года вернется к диапазону 28-28,5 грн, а среднегодовой курс составляет около 27,7 грн за доллар по сравнению с 27 грн в 2020 году", - считает главный менеджер по экономическому анализу "Райффайзенбанка Аваль" Сергей Колодий.

"При оценке прогнозов относительно будущего курса доллара в Украине нужно понимать, что во времена пандемии их точность во многом зависит еще и от течения вакцинации и послекризисного восстановления экономики.

Для Украины быстрые темпы вакцинации означают большие темпы экономического роста, а вместе с ними - большие объемы импорта товаров и путешествий украинцев за границу. Последние два фактора могут создавать дополнительное давление на гривню, вызывая ее девальвацию", - добавляет автор материала.

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Экономическая правда