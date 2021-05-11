Авиатрафик апреля наполовину восстановился против допандемичних уровней

В апреле в воздушном пространстве Украины было выполнено 13 661 рейс, это на 43,4% меньше показателей авиатрафика апреля 2019 года.

Об этом сообщает Украэрорух.

Если сравнивать с апрелем 2020 года, прирост рейсов составил 476,4%, однако в прошлом именно в этот период Украина находилась в состоянии строгого карантина.

В этом году украинские авиакомпании в апреле выполнили 5062 полета (на 40,8% меньше по сравнению с апрелем докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании - 8599 полетов (на 44,9% меньше).

Авиакомпании выполнили 1945 (-24,6%) внутренних рейсов, международных рейсов - 6875 (-46,1%), транзитных рейсов - 4841 (-45%).

По данным Евроконтроля, объемы перевозок по сравнению с 2019 годом снизились во всех сегментах европейского авиационного рынка, кроме грузовых перевозок. Больше всего полеты сократили лоукосты, уменьшилось количество регулярных и чартерных рейсов, а также бизнес-авиации.

В марте 2021 года в воздушном пространстве, за который отвечает Украины, было выполнено 12160 рейсов. То есть, с началом летней навигации прирост авиатрафика в апреле по сравнению с мартом составляет 12,3% (на полторы тысячи рейсов больше).

Руководитель Украэроруха Андрей Ярмак отметил, что в Украине динамика восстановления полетов лучше, чем в среднем по странам Евроконтроля.

"Мы, как и вся авиационная отрасль, ждем введения паспорта вакцинации, постепенной либерализации карантина во всем мире и активного сезона летних отпусков", - добавил он.

Напоминаем:

В феврале "Украэрорух" обслужил 8758 рейсов, украинские авиакомпании выполнили 2975 рейсов (на 51,7% меньше, чем в феврале прошлого года), иностранные - 5783 рейса (- 58,2%).

Экономическая правда