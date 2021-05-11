Количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 20% за последние 5 лет

За последние 5 лет количество компаний, которыми владеют украинские госчиновники, выросло на 3 тысячи: в 2016 году в декларациях фигурировало 16 117 компаний, а в 2020 году – уже 19 118.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

"Состав чиновничества постоянно меняется, то есть и перечень связанных бизнесов ежегодно получается разный. В целом за пятилетку в декларациях имущественного положения "засветилось" 42262 компании", – говорится в сообщении.

Закон Украины не запрещает чиновникам владеть бизнесами и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.

"Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников", – отмечает Федор Сафир, руководитель направления корпоративных продуктов Опендатабота.

Через Опендатабот можно проверить любой украинский бизнес – нужно добавить бота в любой мессенджер, ввести код компании и посмотреть, с какими декларантами она связана.

Экономическая правда