Правительственная дорожная компания получила 130 миллионов убытков

По результатам 2020 года государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" отчиталась о чистых убытках на сумму 130 миллионов гривень.

Об этом свидетельствует отчет о финансовом состоянии предприятия за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал Марлин.

По результатам 2019 года "Автомобильные дороги" отчитались о 443,2 млн грн убытков. При этом в 2018 году финансовый отчет завершен с убытком в размере 314,7 млн грн. Убыток за 2017 год составил 82 млн грн.

В прошлом году 10 дочерних предприятий госкомпании получили чистую прибыль в сумме 85 млн грн, тогда как чистый убыток 21 дочернего предприятия составляет 215 млн грн.

Среди причин убытков руководство госкомпании выделяет следующие:

установление заказчиками дорожных работ дискриминационных условий и применение административных рычагов воздействия, что уменьшает объемы привлечения отдельных дочерних предприятий; задолженность основных государственных заказчиков перед дочерними предприятиями компании, которая в 2020 году составила 240 млн грн; более 90% дорожной техники и оборудования предприятий технически устаревшие, поэтому общая потребность облавтодоров в обновлении мощностей составляет более 10 млрд грн; необходимость содержать большое количество производственных баз, часть из которых отдают в аренду, в том числе, конкурентам; несостоятельность дочерних предприятий выплатить долги из-за отсутствия доходов.

В 2020 году было возбуждено 6 дел о банкротстве дочерних предприятий госкомпании. Руководство компании также отмечает, что подавляющее большинство предприятий имеют долги, что приводит к потере возможностей выполнять ремонты, содержать автомобильные дороги, грозит банкротством.

"К концу 2020 года текущие обязательства компании составляли 2,653 млрд грн. Они состояли из краткосрочных кредитов банков - 36 млн грн; за товары, работы, услуги - 802,5 млн грн; по расчетам с бюджетом - 1,06 млрд грн; по расчетам по страхованию - 91,1 млн грн; по оплате труда - 209,7 млн грн", - говорится в отчете "Автомобильных дорог".

Временно исполняющим обязанности директора компании с марта 2021 года является Тарас Петрушак.

В течение пяти последних лет Петрушак не управлял крупными компаниями, а занимал должности заместителя и первого заместителя начальника управления в государственном учреждении "Укрспортобеспечение".

Напоминаем:

Компания "Автомобильные дороги Украины" осуществляет эксплуатационное содержание почти 54% сети дорог общего пользования государственного значения, обеспечивает проезд автотранспорта этими стратегическими путями, входит в сферу управления "Укравтодора".

Основную производственную деятельность выполняют 24 дочерние предприятия - облавтодоры, которые расположены во всех областях Украины.

Общее количество работников дочерних предприятий компании составляет 13 600 человек, из которых рабочих 9786 человек.

В прошлом году на ремонт дорог общего значения "Укравтодором" были распределены 85 млрд грн, в том числе на реализацию программы "Большое строительство".

Экономическая правда