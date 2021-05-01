Шмыгаль: к концу года средняя зарплата может достигнуть 14,5 тысяч

Премьер министр Денис Шмыгаль заявил, что позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14500.

Об этом он написал на своей странице facebook.

По данным Госстата в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен.

"Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года. Наибольший рост зарплат за год было в Черновецкой (на + 31%), Донецкой (+ 30%) и Тернопольской (+ 27%) областях", - отметил он.

По его словам, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен.