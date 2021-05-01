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Изменения с 1 мая: новые правила назначения субсидий и годовые тарифы на газ

Суббота, 1 мая 2021, 17:13
 

С 1 мая устанавливаются новые правила для назначения субсидий и подачи заявлений, также потребители газа перейдут на годовые тарифные планы своих поставщиков. 

Субсидии. 

С 1 мая для того, чтобы получить субсидий нужно подать новую заявку на ее получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих 5 месяцев. Сделать это можно в том числе онлайн или по почте. 

100% украинский будут получать субсидии в наличной форме (до мая наличными получали 92% украинцев). 

Также вводятся некоторые новые правила, по которым субсидии не назначаются тем, кто осуществляет покупку единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, либо у кого больше 100 тысяч гривен на депозитном счете в банке.

Тариф на газ.

С 1 мая бытовые потребители газа автоматически перейдут на годовые тарифные планы тех поставщиков, которые их обслуживают. 

Максимальная стоимость газа установлена в ООО "Херсонская областной энергоснабжающей компании" - 13,5 грн/куб в год и 10,5 грн/куб. 

Минимальная стоимость в ГП "Евод Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7.88 грн/куб в год и аналогично 7.88 грн/куб.м. 

Компания "Йе Энергия" и около 20 поставщиков, работающих под брендом "Твой Газзбут", установили единый тариф для населения "Твой газ летний" в размере 7,99 грн / куб. (С НДС). 

ООО "Маргаз" - 12,58 грн/куб. в год и 9,9 грн/куб.м. 

ООО "Азовгаз" - 12,9 грн/куб. в год и 10,4 грн/куб.м. (везде - НДС). 

ООО "Торговая электрическая компания" ( "ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, без учета транспортировки 

ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" - 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой. 

Компания "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). 

Цена на газ для клиентов от поставщиков "последней надежды" (ПОН), которая обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика, в мае составит 9,57 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). В дальнейшем такие клиенты должны избрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

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газ субсидии тариф

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