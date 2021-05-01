В Нафтогазе сообщают о пятикратном росте заявок на присоединение потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировал увеличение ежедневных заявок от населения на присоединение к газопоставляющей компании после предложенного годового тарифа на газ для населения.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении указывается, что больше всего новых заявок было получено из Одесской, Закарпатской и Тернопольской областей, если не считать регионы, которые обслуживает поставщик "последней надежды".

Нафтогаз Украины обслуживает более 13% рынка, это 950 тыс домохозяйств. Еще 660 ты клиентов компания обеспечивает газом как поставщик "последней надежды".

Напоминаем:

В "Нафтогаз Украины" озвучили фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Цена на газ для клиентов поставщик "последней надежды" (ПОН) в мае составит 9,57 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.



