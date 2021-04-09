9 украинцев попали в европейском рейтинг Forbes 30 до 30
Американский Forbes опубликовал новый перечень перспективных европейцев - 30 Under 30 Euorope, среди них - 9 украинцев.
Полный перечень опубликовали на сайте журнала.
Большинство украинцев отмечены в категории "Технологии".
В частности, Forbes отметил Лизу Дзюбу (29 лет) и Ахмеда Сулеймана (29) - авторов сервиса Flawless App, который помогает сравнить ожидаемый дизайн программы с реальным в симуляторе, чтобы можно было сразу вносить правки.
Flawless App пользуются разработчики из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний.
Также журнал отметил сооснователей приложения Reface (которое меняет лицо на фото или видео с сохранением мимики с помощью искусственного интеллекта) - Ярослава Бойко (28), Дениса Дмитриенко (29) и Романа Могильного (29).
Также в список включили Инну Заименко (29 лет) - основательницу платформы A-Labisider для поиска научной информации и литературы.
В категории "Финансы" отметили Сергея Герасимовича - сооснователя платформы EZ Blockchain, которая помогает добытчикам нефти и газа превращать отходы производства в электроэнергию и использовать ее для майнинга криптовалюты.
В категорию "Социальное влияние" попал Федор Сердюк (25) - сооснователь проекта Fast, цель которого - обучение навыкам оказания первой помощи.
А в категорию "Искусство" вошла Ольга Кравченко из Киева, которая вместе с Кейтлин Фриц основала стартап Musemio, который использует виртуальную реальность для образования детей в сфере культуры.
В Forbes добавили, что средний возраст всех участников списка 27 лет.
При этом, 67% участников являются основателями или сооснователями бизнеса. Совокупно они привлекли больше 1 млрд долл инвестиций.
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