9 украинцев попали в европейском рейтинг Forbes 30 до 30

Американский Forbes опубликовал новый перечень перспективных европейцев - 30 Under 30 Euorope, среди них - 9 украинцев.

Полный перечень опубликовали на сайте журнала.

Большинство украинцев отмечены в категории "Технологии".

В частности, Forbes отметил Лизу Дзюбу (29 лет) и Ахмеда Сулеймана (29) - авторов сервиса Flawless App, который помогает сравнить ожидаемый дизайн программы с реальным в симуляторе, чтобы можно было сразу вносить правки.

Flawless App пользуются разработчики из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний.

Также журнал отметил сооснователей приложения Reface (которое меняет лицо на фото или видео с сохранением мимики с помощью искусственного интеллекта) - Ярослава Бойко (28), Дениса Дмитриенко (29) и Романа Могильного (29).

Также в список включили Инну Заименко (29 лет) - основательницу платформы A-Labisider для поиска научной информации и литературы.

В категории "Финансы" отметили Сергея Герасимовича - сооснователя платформы EZ Blockchain, которая помогает добытчикам нефти и газа превращать отходы производства в электроэнергию и использовать ее для майнинга криптовалюты.

В категорию "Социальное влияние" попал Федор Сердюк (25) - сооснователь проекта Fast, цель которого - обучение навыкам оказания первой помощи.

А в категорию "Искусство" вошла Ольга Кравченко из Киева, которая вместе с Кейтлин Фриц основала стартап Musemio, который использует виртуальную реальность для образования детей в сфере культуры.

В Forbes добавили, что средний возраст всех участников списка 27 лет.

При этом, 67% участников являются основателями или сооснователями бизнеса. Совокупно они привлекли больше 1 млрд долл инвестиций.

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