Украину вскоре могут включить во влиятельный индекс гособлигаций

Инвестиционная компания J.P. Morgan внесла Украину в перечень Index Watch Positive - в течение полугода страна может попасть в индекс гособлигаций развивающихся рынков (GBI-EM).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на публикацию J.P. Morgan.

"Watch будет обновлен в ближайшие шесть месяцев, чтобы дополнительно указать их потенциальный статус в индексе", - говорится в сообщении J.P. Morgan.

Доля Украины в наиболее значимом рейтинге серии GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) может составлять около 0,12%. Сейчас в индекс может войти только один выпуск гособлигаций - бумаг с погашением в феврале 2025 года, выпущенных на номинальную сумму 41,08 млрд грн с текущей рыночной стоимостью 46,475 млрд и доходностью 12,35%.

Только он отвечает критериям минимальной непогашенной суммы (от 1 млрд долл) и срока погашения (от 2,5 года). Украина также будет рассматриваться для включения в "узкие" индексы GBI-EM, где отсутствуют нормативные или налоговые препятствия.

В материалах указывается, что Украина прилагает постоянные усилия для повышения ликвидности на внутреннем рынке гособлигаций и благосклонна к построению эталонной (benchmark) кривой доходности благодаря концентрации выпусков в пользу эталонных облигаций.

Кроме того, правительство также приняло постановление о расширении круга первичных дилеров, который ранее был ограничен только банками. Доля нерезидентов в результате этих и других усилий на рынке ОВГЗ выросла с 1% до 11,4%.

J.P. Morgan отмечает, что выпуск ОВГЗ на срок от 3 до 5 лет может помочь Украине увеличить свою долю в индексах, ведь бумаги большего срока непопулярны среди внутренних участников, а без них сложно создать ликвидный рынок.

По ликвидности вторичного рынка говорят, что она заметно улучшилась за последние несколько лет. По данным Нацбанка Украины, среднемесячный объем торгов гривневым ОВГЗ вырос в 3 раза.

Ранее правительственный уполномоченный по вопросам долга Юрий Буца отмечал, что вхождение в индексы GBI-EM позволит рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов. По оптимистичным оценкам - до нескольких сотен миллионов долларов.