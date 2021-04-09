Отели Минобороны годами работают в убыток – отчет

Государственные отели, принадлежащие к сфере управления Министерства обороны, из года в год получают чистые убытки и приходят в упадок.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на финансовые отчеты отелей.

Отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости, отчитался в 2020 году о чистых убытках на сумму 12,2 миллиона гривен. Гостиница "Власта" в г. Львов прошлый год завершила с финансовым результатом 251 тыс грн убытка. Отель "Братислава" в г. Кривой Рог за 9 мес 2020 года получил 820 тыс грн убытков.

В прошлом году государственное предприятие "Отель "Казацкий" по очереди возглавляли три исполняющих обязанности директора.

В финансовом отчете столичного отеля также упоминаются результаты государственного аудита его деятельности за 2014-18 годы, согласно которым гостиничный комплекс Минобороны получил доходы на сумму 9,7 млн грн, а также понес потери на сумму 26,6 млн грн.

В пояснительной записке к отчету гостиницы "Власта" за 2020 год говорится также о кредиторской задолженности на сумму 7,2 млн грн перед поставщиками и бюджетом.

"В настоящее время 90% номерного фонда отеля нуждается в текущем ремонте, водопроводная и канализационная сети здания отеля находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта с заменой 90% труб, система электроснабжения нуждается в реконструкции в соответствии с современными требованиями, 75% внутренних электросетей требуют замены", – отмечают на критическом состоянии объекта представители государственного предприятия "Гостиница "Власта".

В Фонде государственного имущества подтвердили, что прислали запросы на передачу всех трех отелей Минобороны на приватизацию из-за непрофильности активов для военного ведомства и их убыточности.

Однако в Министерстве отказались от идеи приватизации, и оставили гостиницы под своим управлением.

В 2019 году Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Гостиница "Казацкая".

По версии детективов, в период с 2015 по 2019 год должностные лица отеля "Казацкий", использовали сервисы интернет-бронирования "hotelbeds", "booking", "expedia" и другие для расселения клиентов за оплату в безналичной форме на частные счета, а не на счет государственного предприятия. Это нанесло ущерб государственным интересам на сумму 12,09 млн грн.

Напомним, что приватизация государственного отеля "Днепр" в 2020 году принесла бюджету 1,1 млрд грн дохода.

Экономическая правда



